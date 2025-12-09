Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “Prime Service” impatta nella gara interna contro il CUS Chieti nella gara valida per la settima giornata del campionato di serie A Silver. La contesa è terminata con il punteggio di 23 a 23 con i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas che hanno agguantato il pareggio all’ultimo secondo, su un incredibile tiro franco di Facundo Bennardo, dopo aver sprecato ben cinque reti di vantaggio sia nel primo tempo che nel secondo. La gara interna, giocata come sempre a Cerreto Sannita ha confermato ancora una volta i pregi e i difetti dei sanniti. Una prima frazione di gioco che ha dato la sensazione ai ragazzi di Benevento guidati da Capitan Luca Cavuoto di poter conquistare l’intera posta in palio e chiusa con un perentorio 12 a 8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie A Silver, Hc Sannio: pareggio sul suono della sirena per la squadra di Sintas