Serie A LeDay incorona Poeta | Ora una nuova Olimpia Giochiamo per il coach

Neanche il più ardito degli scommettitori avrebbbe osato immaginare che, con un roster da 17 giocatori, l'Olimpia avrebbe avuto così tanti problemi in contemporanea da dover portare addirittura 3 under in panchina (forzando anche la presenza dei febbricitanti Ellis e Booker). Eppure è quello che successo domenica nella sfida con Trento, rendendo ancor più complicato il match contro un avversario dinamico. Anche per questo coach Poeta è raggiante per il successo ottenuto dai suoi, anche in ottica Coppa Italia. "Sono contentissimo di questa vittoria: i ragazzi hanno giocato con grande cuore e senso d'urgenza negli ultimi 4' - le parole dell'allenatore - in cui hanno concesso solo cinque punti.