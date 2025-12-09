Serata finita male un segreto che li tiene uniti | cos' è accaduto tra Ignazio Moser e Andrea Damante
N'è trascorso ormai di tempo da quando Ignazio Moser e Andrea Damante erano amici. Sembra una vita fa. I due - che si conoscono da quando Andrea era fidanzato con Giulia De Lellis (ora compagna di Tony Effe nonché mamma della loro bimba Priscilla) - ormai non sono più amici. Si era parlato di un. 🔗 Leggi su Today.it
Incidente in serata lungo la Fondovalle del Fortore in territorio di Pietracatella, per fortuna senza gravi conseguenze. Da quanto raccontato dalla donna alla guida dell’auto, dei cinghiali avrebbero attraversato la strada e lei, per evitarli, è finita contro il guard ra - facebook.com Vai su Facebook
Sente delle urla in strada e trova un 23enne con mani e piedi legati: la serata finita male e i colpi con l'asta di metallo - Era il pomeriggio di domenica 19 ottobre quando un passante ha sentito delle urla mentre camminava per le strade ... Si legge su leggo.it
Chi è la compagna attuale di Pago? Dopo infiniti tira e molla, c’è sempre Serena Enardu metropolitanmagazine
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it