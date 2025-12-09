Serata finita male un segreto che li tiene uniti | cos' è accaduto tra Ignazio Moser e Andrea Damante

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N'è trascorso ormai di tempo da quando Ignazio Moser e Andrea Damante erano amici. Sembra una vita fa. I due - che si conoscono da quando Andrea era fidanzato con Giulia De Lellis (ora compagna di Tony Effe nonché mamma della loro bimba Priscilla) - ormai non sono più amici. Si era parlato di un. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Sente delle urla in strada e trova un 23enne con mani e piedi legati: la serata finita male e i colpi con l'asta di metallo - Era il pomeriggio di domenica 19 ottobre quando un passante ha sentito delle urla mentre camminava per le strade ... Si legge su leggo.it