A Roma, sono stati arrestati 11 individui, tra cui 5 minorenni, per reati di sequestro, tortura e porto abusivo di esplosivi. Le accuse riguardano aggressioni con pugni, schiaffi e spranghe, evidenziando una grave escalation di violenza nella capitale.

Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contestati a Roma a 11 persone, fra cui 5 minorenni, accusati di aver colpito con pugni, schiaffi e spranghe le loro vittime. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sequestro e torture: arresti a Roma. Coinvolti minori

Mentre Meloni attacca la Flotilla in Senato, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persana e torture ai danni dei volontari

Roma:11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga - Una banda tutta italiana ha terrorizzato per mesi Primavalle, le accuse sono per torture, sequestro di persona, estorsioni e un atto dinamitardo ... Lo riporta rtl.it