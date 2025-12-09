Sequestro e torture | arresti a Roma Coinvolti minori
A Roma, sono stati arrestati 11 individui, tra cui 5 minorenni, per reati di sequestro, tortura e porto abusivo di esplosivi. Le accuse riguardano aggressioni con pugni, schiaffi e spranghe, evidenziando una grave escalation di violenza nella capitale.
Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contestati a Roma a 11 persone, fra cui 5 minorenni, accusati di aver colpito con pugni, schiaffi e spranghe le loro vittime. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mentre Meloni attacca la Flotilla in Senato, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persana e torture ai danni dei volontari
Torture e sequestro di persona a Roma, coinvolti anche 5 minori
Roma, maxi arresto per torture e sequestro di persona: 11 in manette, di cui 5 minorenni
A Roma 11 giovani arrestati, per sequestro di persona e torture. Ci sono anche minorenni. Di @aridigiorgio #GR1 Vai su X
Radio1 Rai. . A Roma 11 giovani arrestati, per sequestro di persona e torture. Ci sono anche minorenni. Di Arianna Di Giorgio #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Roma:11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga - Una banda tutta italiana ha terrorizzato per mesi Primavalle, le accuse sono per torture, sequestro di persona, estorsioni e un atto dinamitardo ... Lo riporta rtl.it
Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è Bayern Sporting: 3-1 il punteggio! Tah, ... iltempo.it
Italia e corruzione, il report di Libera iltempo.it
Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla “famiglia del bosco” abruzzo24ore.tv
Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho» ilnapolista.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse: prosegue il dibattito francese sulla ... secoloditalia.it