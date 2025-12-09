Sequestri di persona sprangate e acqua bollente sul corpo | presa la gang delle torture Ci sono anche minorenni

Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcune delle accuse mosse a undici persone - tra loro cinque sono minorenni - che sono state bloccate dai carabinieri di Roma. In particolare alcuni degli indagati, tutti cittadini italiani, per dei debiti di droga avrebbero. 🔗 Leggi su Today.it

