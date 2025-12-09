Sepsi e mortalità ospedaliera | da Asugi arriva il test rivoluzionario

Triesteprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorare in modo significativo la diagnosi precoce e la prognosi della sepsi, una delle principali cause di mortalità ospedaliera: è l'obbiettivo del progetto Hera, un’iniziativa altamente innovativa mirata allo sviluppo di un metodo diagnostico rivoluzionario basato sull’analisi dell’Rna dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

HERA rivoluziona la lotta alla sepsi: Trieste guida la nuova frontiera della diagnosi precoce - Un progetto scientifico dal potenziale straordinario, nato nel cuore della ricerca clinica triestina, prende forma all’interno dell’Unità Clinica Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Sanitaria ... Riporta triestecafe.it