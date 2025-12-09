Separato e in crisi economica Pierantonio fa esplodere la casa e muore | Era preoccupato di restare senza un tetto

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2025, a Firenze, un’esplosione ha distrutto una abitazione, provocando la morte di Pierantonio. Separato e in difficoltà economiche, l’uomo aveva espresso preoccupazioni per il suo futuro. L’incidente ha suscitato sgomento e interrogativi sulla sicurezza e le cause che hanno portato a questa drammatica tragedia.

Firenze, 8 dicembre 2025 – Un boato ha squarciato la quiete della notte. Poi le fiamme. Le sirene dei soccorsi e la fuga dei residenti. Tragedia a Barberino di Mugello, a pochi chilometri da Firenze. Attorno alle 3.30 un uomo, Pierantonio Cianti di 71 anni, ha perso la vita nel suo appartamento in via Garibaldi. L'esplosione di una bombola di gas ha frantumato muri e vetri, subito dopo un incendio ha avvolto ciò che restava della casa, bruciando ogni cosa. "Gesto volontario". Pierantonio morto nell'esplosione della sua casa: "Doveva lasciare l'appartamento" Secondo quanto emerge, l'ipotesi più accreditata è che si possa trattare di un gesto volontario.

