A sorpresa Nancy Brilli non è stata ripescata nell'ultima di "Ballando con le Stelle", un posto che è stato assegnato alla Signora Coriandoli suscitando stupore tra i telespettatori ma anche in studio. L'attrice non ha nascosto l'amarezza per un percorso che forse si rivelato più tortuoso del previsto. "Un viaggio. Accidentato, ma pieno di cose. Il primissimo giorno avevano detto: 'ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?'. E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava 'che me lo fossi portato da casa, tanto è buono. Bisogna fare un percorso'. E poi: 'tu farai il viaggio dell'eroe'.

© Ilfattoquotidiano.it - “Sensazione di essere carne da macello? Un po’ si. Figli e figliastri? Decisamente sì”: Nancy Brilli a muso duro su “Ballando con le stelle”