Sensazione di essere carne da macello? Un po’ si Figli e figliastri? Decisamente sì | Nancy Brilli a muso duro su Ballando con le stelle
A sorpresa Nancy Brilli non è stata ripescata nell’ultima di “Ballando con le Stelle”, un posto che è stato assegnato alla Signora Coriandoli suscitando stupore tra i telespettatori ma anche in studio. L’attrice non ha nascosto l’amarezza per un percorso che forse si rivelato più tortuoso del previsto. “Un viaggio. Accidentato, ma pieno di cose. Il primissimo giorno avevano detto: ‘ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?’. E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava ‘che me lo fossi portato da casa, tanto è buono. Bisogna fare un percorso’. E poi: ‘tu farai il viaggio dell’eroe’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Qui, nella solitudine, ho la strana sensazione di contenere in modo assoluto troppo essere umano. Viene fuori come il dentifricio da un tubetto rotto, non vuole restare entro i confini del corpo. È una strana esperienza, di peso e di materia. È forse la materia spi - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, Nancy Brilli esplode dopo l’eliminazione: "Figli e figliastri. Sensazione di essere carne da macello" - Caso tesoretto a Ballando: Rossella Erra replica a Nancy Brilli, "Non esiste un manuale, ho premiato col cuore" ... Secondo comingsoon.it