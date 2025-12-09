Sempre più incrinato il rapporto tra Totti e i figli | cos' è successo nel weekend delle feste

Per Francesco Totti questo 2025 pare destinato a chiudersi con più di un grattacapo. Non solo i problemi con il trasloco e le questioni con il proprietario dell'attico preso in affitto e ha lasciato dopo tre anni, ma anche la delicata vicenda della denuncia di Ilary Blasi per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Today.it