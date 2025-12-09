Sempre più incrinato il rapporto tra Totti e i figli | cos' è successo nel weekend delle feste
Per Francesco Totti questo 2025 pare destinato a chiudersi con più di un grattacapo. Non solo i problemi con il trasloco e le questioni con il proprietario dell'attico preso in affitto e ha lasciato dopo tre anni, ma anche la delicata vicenda della denuncia di Ilary Blasi per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Today.it
Perché il ballo di Belén ha incrinato il rapporto tra Damante e Moser
Zalewski, a Roma è apparso uno striscione contro il giocatore dell’Atalanta: cosa c’era scritto e un rapporto con i tifosi giallorossi ormai incrinato
Tudor Comolli, retroscena sulla rottura: «Da quel momento in avanti il rapporto si è irrimediabilmente incrinato». La rivelazione
Inter Liverpool, conferenza stampa di Slot: «Sappiamo la forza dell’Inter, Salah? Non mi aspettavo quelle sue parole, rapporto non incrinato, vi spiego perché è out» Vai su X
Inter Liverpool, conferenza stampa di Slot: «Sappiamo la forza dell'Inter, Salah? Non mi aspettavo quelle sue parole, rapporto non incrinato, vi spiego perché è out» - facebook.com Vai su Facebook
Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria gqitalia.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com