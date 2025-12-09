Semestre filtro di Medicina il 10 dicembre il secondo appello | ecco quello che c’è da sapere
Boom di candidati ripetenti in Fisica. I risultati si sapranno prima di Natale, a gennaio la graduatoria nazionale. L’incognita dei posti, Bernini: “Basta allarmismi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
I test di medicina del semestre filtro hanno prodotto un risultato inatteso e molto criticato: la prova di fisica, più complessa del previsto, ha escluso circa il 90% degli studenti. La maggioranza non ha raggiunto la soglia minima per continuare il percorso, aprend - facebook.com Vai su Facebook
I risultati del primo appello del semestre filtro per l’accesso a Medicina dimostrano che la capacità formativa del nuovo sistema è pari a zero: solo tra il 10% e il 12% degli studenti ha passato l’esame di Fisica, meno del 25% ha passato Chimica. Questi dati rap Vai su X
Semestre filtro di Medicina, il 10 dicembre il secondo appello: ecco quello che c’è da sapere - I risultati si sapranno prima di Natale, a gennaio la graduatoria nazionale. repubblica.it scrive