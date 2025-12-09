Semestre filtro di Medicina il 10 dicembre il secondo appello | ecco quello che c’è da sapere

Repubblica.it | 9 dic 2025

Boom di candidati ripetenti in Fisica. I risultati si sapranno prima di Natale, a gennaio la graduatoria nazionale. L’incognita dei posti, Bernini: “Basta allarmismi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

