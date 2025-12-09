Semaforo antismog a Torino scatta il livello 1 arancio | quali veicoli non possono circolare

Da mercoledì 10 dicembre le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 (arancio). I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcgmc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi.Alle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

