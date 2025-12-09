Semaforo antismog a Torino scatta il livello 1 arancio | quali veicoli non possono circolare
Da mercoledì 10 dicembre le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 (arancio). I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcgmc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi.Alle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torna a riaccendersi il semaforo antismog a Torino, scatta il livello 1 (arancio): quali veicoli si fermano
#aria #pm10 Semaforo del protocollo antismog: da domani livello arancione su agglomerato torinese e pianura, verde sul resto del Piemonte. Prossimo aggiornamento mercoledì 11 dicembre webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/ Vai su X
A Bra come in buona parte del Piemonte è scattato il semaforo antismog arancione, che comporta diverse limitazioni alla circolazione previste dal Piano regionale della qualità dell’aria fino almeno a tutto mercoledì 3 dicembre. ? Tutte le informazioni sulle li - facebook.com Vai su Facebook
Misure antismog a Torino: da mercoledì 10 dicembre scatta il livello arancio - Da mercoledì 10 dicembre entreranno in vigore, a Torino, le misure previste dal livello 1 (arancio) del semaforo antismog. Segnala ecoincitta.it
