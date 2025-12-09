Seltsam Sanremo Giovani 2025 video intervista | Musica non è competizione all’esame dimenticai mio nome

Spettacolo.eu | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seltsam, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano

La nostra video intervista a Seltsam, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Scusa mamma. La nostra video intervista a Seltsam, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025  in onda su Rai2, con il brano Scusa mamma, che si è raccontato a 360°. Nel primo turno del programma ha superato Jeson. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

seltsam sanremo giovani 2025 video intervista musica non 232 competizione all8217esame dimenticai mio nome

© Spettacolo.eu - Seltsam, Sanremo Giovani 2025 video intervista: «Musica non è competizione, all’esame dimenticai mio nome»

Sanremo Giovani 2025, Seltsam in gara con il brano Scusa mamma

Scusa Mamma, la carezza di Seltsam per Sanremo Giovani

Seltsam: «L?unico posto sicuro è l?abbraccio di mamma. Il maestro mi diceva che ero stonato. Sanremo Giovani? È come vedere la Lazio vincere la Champions»

seltsam sanremo giovani 2025Seltsam in semifinale: la lazialità domina a Sanremo Giovani - Lorenzo Giovaniello, in arte Seltsam, si è preso la semifinale di Sanremo Giovani: il cantante romano ora sogna di portare la sua lazialità all'Ariston ... Segnala lalaziosiamonoi.it