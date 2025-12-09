Sega lima pinza lenzuola e scope | l’evasione da film di Taulant Toma dal carcere di Opera

Taulant Toma, 41enne albanese noto per le sue evasioni estreme, ha effettuato una fuga spettacolare dal carcere di Opera nella mattina di domenica 7 dicembre. Utilizzando oggetti di uso quotidiano, ha messo in atto un’uscita da film. Questa evasione sorprendente ha attirato l’attenzione e sollevato interrogativi sulla sicurezza penitenziaria.

Taulant Toma, l’albanese di quarantuno anni esperto in evasioni estreme, domenica 7 dicembre all’alba è scappato dal carcere di Opera. L’evasione è frutto di un piano architettato da mesi. Con attrezzature e un regime dietetica. E di un buco di pochi centimetri creato segando le sbarre. Toma, un metro e 65 di altezza, è dimagrito per procurarsi la sua quarta latitanza. Il compagno di cella non ci è riuscito e ha rinunciato. Taulant Toma alias Admir Dedinca. Oggi Toma, che usa anche l’alias Admir Dedinca, è ricercato. «Grandissima sorveglianza, pericolo evasione, vedi nota Dap», è annotato nella sua scheda descrittiva, nella quale si specifica il trasferimento da Sassari proprio per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online