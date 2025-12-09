Seedorf svela | Nel 2009 quando Ancelotti lasciò il Milan ci furono dei contatti per…
Durante la lunga intervista fatta a Mario Balotelli, Clarence Seedorf, ex calciatore ed allenatore del Milan, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato che lo vedeva lontano dal Milan: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? Retroscena Seedorf! L'ex numero 10 svela a Balotelli: "Nel 2009 Ancelotti mi voleva al Chelsea". Le parole del Professore ? #Milan #Seedorf #Ancelotti #Chelsea #SerieA #Balotelli #PrimeSport #Calcio Vai su X
? Retroscena Seedorf! L'ex numero 10 svela a Balotelli: "Nel 2009 Ancelotti mi voleva al Chelsea". Ecco perché rifiutò la Premier League (e anche United e Arsenal!) per restare al #Milan fino alla fine. Le parole del Professore ? #Milan #Seedorf #Ancel - facebook.com Vai su Facebook
Seedorf svela: “Quando Ancelotti andò al Chelsea, ci furono dei contatti per portarmi a Londra” - Nel corso di una lunga intervista a Mario Balotelli per il canale YouTube di Prime Sport, Clarence Seedorf ha rivelato un retroscena di calciomercato che lo ha riguardato: “Nel 2009, ... Scrive milannews.it
