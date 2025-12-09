Personaggi tv. – Era nell’aria da qualche settimana, ma ora il rumor sta rimbalzando con ancora più forza: un nome clamoroso potrebbe varcare la Porta Rossa del prossimo Grande Fratello Vip, al via da marzo. Un volto che, per curriculum e fama, trasformerebbe automaticamente la Casa in un mix di provocazione, ironia e imprevedibilità. Per ora nessuna conferma ufficiale, ma la soffiata è ghiotta e arriva da una fonte che raramente sbaglia il colpo. Il rumor lanciato da Vanity Fair. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Seduzione e imprevisti”. Dopo l’Isola il famosissimo pornodivo pronto a sbarcare ad un altro reality: il rumor bomba