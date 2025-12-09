' Se scappi ti assumo' Sonia Bonfiglioli presenta il percorso di inclusione nel mondo del lavoro rivolto ai migranti Il video

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025

Per affrontare la crescente carenza di manodopera e offrire alle imprese nuove opportunità di incontro tra domanda e offerta, Confindustria Emilia ha avviato  il progetto rivolto agli extracomunitari già ospitati nei Cas   . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

