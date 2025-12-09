‘Se scappi ti assumo’ Confindustria Emilia lancia il progetto | Inseriamo nelle nostre aziende 250 migranti
Bologna, 9 dicembre 2025 – “Se scappi, ti assumo!” è il nuovo progetto di Confindustria Emilia per inserire nel mercato del lavoro migranti ospiti nei Cas (i centri di assistenza straordinaria) dell’Emilia-Romagna, a partire da quello di Bologna. Un progetto, primo in Italia, che punta a rispondere al problema del fabbisogno crescente di manodopera delle imprese e anche alle difficoltà delle persone che non trovano lavoro, incrociando ‘domanda e offerta’. L'iniziativa, lanciata a ‘Farete’ dalla presidente di Confindustria Emilia Sonia Bonfiglioli, ha preso il via il 16 settembre in collaborazione con Seneca impresa sociale e Arca di Noè e punta in un anno a inserire al lavoro 250 migranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
'Se scappi ti assumo', Sonia Bonfiglioli presenta il percorso di inclusione nel mondo del lavoro rivolto ai migranti. Il video
In Emilia-Romagna apriamo spazi d’ascolto in ogni scuola perché la dignità dei ragazzi non può essere delegata né rinviata. I ragazzi chiedono poche cose: un posto dove non servono scuse per parlare e un adulto che non scappi dalle loro domande. Con olt - facebook.com Vai su Facebook
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it