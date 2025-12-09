‘Se scappi ti assumo’ Confindustria Emilia lancia il progetto | Inseriamo nelle nostre aziende 250 migranti

Bologna, 9 dicembre 2025 – “Se scappi, ti assumo!” è il nuovo progetto di Confindustria Emilia per inserire nel mercato del lavoro migranti ospiti nei Cas (i centri di assistenza straordinaria) dell’Emilia-Romagna, a partire da quello di Bologna. Un progetto, primo in Italia, che punta a rispondere al problema del fabbisogno crescente di manodopera delle imprese e anche alle difficoltà delle persone che non trovano lavoro, incrociando ‘domanda e offerta’. L'iniziativa, lanciata a ‘Farete’ dalla presidente di Confindustria Emilia Sonia Bonfiglioli, ha preso il via il 16 settembre in collaborazione con Seneca impresa sociale e Arca di Noè e punta in un anno a inserire al lavoro 250 migranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

