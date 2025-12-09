Tempo di lettura: 2 minuti “Se entro il 12 non paga cinquemila euro lo ammazzano”: c’è anche un tentativo di truffa con minacce di morte, poi rientrato, tra gli episodi denunciati dalle cinque presunte vittime della sedicente sensitiva che organizzava delle live sui social facendo credere agli utenti che vi stavano partecipando di essere in grado di metterli in contatto con le anime dei loro defunti. Il caso riguarda la richiesta di una ingente somma di denaro, questa volta formulata non durante la live, ma attraverso un gruppo WhatsApp a cui erano iscritti alcuni degli stessi utenti della live da un ex moderatore della sensitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

'Se non paga 5mila euro lo ammazzano', in cinque denunciano tentata truffa