se fossi qui amore mio gallicano non dimentica fiaccolata per vanessa

A distanza di anni, Gallicano si riunisce ancora per ricordare Vanessa Simonini, vittima di femminicidio. Con una fiaccolata organizzata dal Comune e dal Centro Antiviolenza

GALLICANO L’invito alla partecipazione diffuso dal sindaco del comune di Gallicano, David Saisi, e dalla sua amministrazione, dal Centro Antiviolenza "Non ti scordar di te", con le volontarie guidate dalla presidente Maria Stella Adami e dalle associazioni del territorio, in primis la Confraternita di Misericordia locale, è stato ascoltato e in tanti e tante domenica sera (nella foto di Borghesi) sono arrivati nel capoluogo per rinnovare l’impegno della Valle in ricordo di Vanessa Simonini, vittima di femminicidio nella tragica serata del 7 dicembre 2009. L’appuntamento a Sant’Andrea, luogo simbolo di Gallicano dove si trova il Parco dedicato alla memoria di Vanessa, con " Luci contro la violenza sulle donne ", la fiaccolata in marcia nei luoghi percorsi dalla ventenne crudelmente uccisa dal suo aggressore Simone Baroncini, ha visto, come sempre, presenti in prima fila gli amici e le amiche, la famiglia e la mamma della giovane di Gallicano, Maria Grazia Forli, impegnata in prima persona nel tenere costantemente accesa la fiamma del ricordo, come nel combattere la violenza di genere in ogni sua forma e in qualsiasi ambito possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it