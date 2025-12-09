Scuola Normale protagonista al congresso internazionale sull’informatica quantistica

Pisa, 9 dicembre 2025 – Il gruppo di ricerca di informatica quantistica della Scuola Normale ha ottenuto ben 6 degli 8 talk provenienti da università italiane che saranno presentati al prossimo Quantum Information Processing (QIP), il più importante appuntamento mondiale nel campo della quantum information theory. QIP si svolgerà a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio 2026, e radunerà oltre un migliaio tra i migliori ricercatori di questo settore provenienti da tutto il mondo. Quantum Information Processing è l’evento più atteso dell’anno, in un settore, come quello dell’informatica quantistica, che sta rivoluzionando il nostro approccio al calcolo e all’elaborazione delle informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

