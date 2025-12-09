Scuola Normale protagonista al congresso internazionale sull’informatica quantistica
Pisa, 9 dicembre 2025 – Il gruppo di ricerca di informatica quantistica della Scuola Normale ha ottenuto ben 6 degli 8 talk provenienti da università italiane che saranno presentati al prossimo Quantum Information Processing (QIP), il più importante appuntamento mondiale nel campo della quantum information theory. QIP si svolgerà a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio 2026, e radunerà oltre un migliaio tra i migliori ricercatori di questo settore provenienti da tutto il mondo. Quantum Information Processing è l’evento più atteso dell’anno, in un settore, come quello dell’informatica quantistica, che sta rivoluzionando il nostro approccio al calcolo e all’elaborazione delle informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Alla Scuola Normale di Pisa tributo al docente dell’Università di Parma Cammi
George Clooney dice di avere una vita normale: accompagna tutti i giorni i figli a scuola (per poi andare sul red carpet con la moglie Amal)
Propal, la protesta nelle sedi universitarie: occupata la Scuola Normale
Fino al 22 dicembre 2025 la torre di 13 metri di Gianni Lucchesi sarà visibile a Piazza dei Cavalieri a Pisa, davanti alla Scuola Normale Superiore - facebook.com Vai su Facebook
"Scuola Normale Superiore di Pisadegree certificate{:zjw118.com}Scuola Normale Superiore di Pisa-Mitveda Fachhochschule?(?:zjw118.com)John Carroll UniversityEconomics Degree Certificate" - Results on X | Li Vai su X
Scuola Normale protagonista al congresso internazionale sull’informatica quantistica - Quantum Information Processing è il più importante appuntamento nel campo della quantum information theory e si svolgerà a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio ... Si legge su lanazione.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com