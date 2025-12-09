Scuola Normale protagonista al congresso internazionale sull’informatica quantistica

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 9 dicembre 2025 – Il gruppo di ricerca di informatica quantistica della Scuola Normale ha ottenuto ben 6 degli 8 talk provenienti da università italiane che saranno presentati al prossimo Quantum Information Processing (QIP), il più importante appuntamento mondiale nel campo della quantum information theory. QIP si svolgerà a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio 2026, e radunerà oltre un migliaio tra i migliori ricercatori di questo settore provenienti da tutto il mondo. Quantum Information Processing è l’evento più atteso dell’anno, in un settore, come quello dell’informatica quantistica, che sta rivoluzionando il nostro approccio al calcolo e all’elaborazione delle informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scuola normale protagonista al congresso internazionale sull8217informatica quantistica

© Lanazione.it - Scuola Normale protagonista al congresso internazionale sull’informatica quantistica

Alla Scuola Normale di Pisa tributo al docente dell’Università di Parma Cammi

George Clooney dice di avere una vita normale: accompagna tutti i giorni i figli a scuola (per poi andare sul red carpet con la moglie Amal)

Propal, la protesta nelle sedi universitarie: occupata la Scuola Normale

scuola normale protagonista congressoScuola Normale protagonista al congresso internazionale sull’informatica quantistica - Quantum Information Processing è il più importante appuntamento nel campo della quantum information theory e si svolgerà a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio ... Si legge su lanazione.it