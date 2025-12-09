Scuola | dall' infanzia alle medie arrivano i nuovi programmi

Con la firma delle nuove Indicazioni nazionali, l'istruzione in Italia si rinnova, segnando un cambiamento significativo nei programmi scolastici dall'infanzia alle medie. Il prossimo anno vedrà il ritorno della centralità della storia occidentale, la valorizzazione dell'identità nazionale e la riscoperta dei classici che hanno plasmato la nostra civiltà.

AGI - "Con la firma delle nuove Indicazioni nazionali si volta pagina. Dal prossimo anno scolastico vi sarà il ritorno della centralità della storia occidentale, la valorizzazione della nostra identità, la riscoperta dei classici che hanno contraddistinto la nostra civiltà. Ripristiniamo inoltre il valore della regola, a partire da quella grammaticale, e del latino". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sostiene che "ciò non costituisce il ritorno a un passato superato. Regole grammaticali e latino - sottolinea - rappresentano fondamenti che consentiranno ai nostri ragazzi di crescere consapevoli della nostra lingua, con maggiore padronanza espressiva e più forte pensiero critico". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scuola: dall'infanzia alle medie, arrivano i nuovi programmi

“Avevamo ragione, davanti ai bulli la scuola di Paolo si è girata dall’altra parte. Ora paghi”

Vietri sul Mare, Scuola di Ceramica Vietrese: dall’aula alla bottega

Dall’Ucraina alla Cina, 50 nazionalità in una scuola: in una scuola a Treviso arriva il docente per insegnare l’italiano agli alunni stranieri. INTERVISTA

Gravissimo 12enne travolto davanti scuola da un'ambulanza - Dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Nuove indicazioni nazionali, da settembre 2026 ritorna il latino alle medie e si rafforza lo studio della grammatica nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Si legge su orizzontescuola.it