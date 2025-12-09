Scuola all’aperto cosa funziona davvero | i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg

Udinetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’idea di una scuola che esce dalle aule per trasformare l’esterno in un ambiente di apprendimento è sempre più diffusa nel Friuli Venezia Giulia. È la fotografia emersa dalla ricerca del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine, che ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Genova, bambino precipitato a scuola, aperto un fascicolo per abbandono di minori: gli inquirenti cercano i responsabili

Genova, il bambino caduto dal secondo piano a scuola «è stato lasciato solo per almeno 20 minuti». Aperto fascicolo per abbandono di minore

Al via la demolizione della ex Scuola all'aperto di Lanciano