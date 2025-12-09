Screening della memoria | la Asl offre percorsi assistenziali prevenzione e segnali precoci da non trascurare
Il prossimo 15 dicembre ricorre la giornata nazionale delle demenze e la Asl di Pescara, attraverso il centro disturbi cognitivi e demenze, offrirà ai cittadini l’opportunità di accedere a momenti di informazione, orientamento e in alcuni casi a test di primo livello, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Demenza: il 45% dei casi si può evitare. Screening gratuiti in tutta la provincia di Chieti ? Lunedì 15 dicembre 2025 la Asl apre i suoi centri specializzati per una mattinata di controllo gratuito. Non solo memoria: faremo test cognitivi rapidi e valuteremo la tua - facebook.com Vai su Facebook
Demenza, la Asl di Chieti promuove uno screening su tutto il territorio provinciale - La Asl Lanciano Vasto Chieti ha organizzato per il 15 dicembre nei suoi centri specializzati uno screening gratuito della memoria e per fornire consulenze sulla salute cerebrale: l'obiettivo è interce ... Si legge su msn.com
