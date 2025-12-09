Screening della memoria | la Asl offre percorsi assistenziali prevenzione e segnali precoci da non trascurare

Ilpescara.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 15 dicembre ricorre la giornata nazionale delle demenze e la Asl di Pescara, attraverso il centro disturbi cognitivi e demenze, offrirà ai cittadini l’opportunità di accedere a momenti di informazione, orientamento e in alcuni casi a test di primo livello, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

