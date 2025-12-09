Scossa a Montefredane | nessun danno scuola chiusa in via precauzionale

Una scossa di terremoto ha colpito Montefredane, provocando timore tra i residenti. Per precauzione, le scuole sono state chiuse temporaneamente, mentre si attendono eventuali sviluppi. La comunità si trova a dover affrontare un episodio inatteso, dopo giorni di festa e serenità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo tre giorni di festa e spensieratezza con Fiano&Fuoco, la comunità di Montefredane si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con la paura. Una nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.0, con epicentro ancora una volta nel territorio comunale, ha interrotto il sonno di molti cittadini nel cuore della notte. “Non vi nascondo che, dopo giornate così intense, ero crollato nel sonno. La scossa, però, ci ha svegliati tutti”, ha dichiarato il sindaco Ciro Aquino. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Il primo cittadino ha comunicato di essersi subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino e di aver disposto, in via precauzionale, la chiusura della scuola per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it