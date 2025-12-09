Scoppia la guerra tra Nancy Brilli e Rossella Erra Insulti contro di me e ancora Io carne da macello!

La polemica nata attorno all’eliminazione di Nancy Brilli da Ballando con le Stelle si è rapidamente trasformata in un botta e risposta acceso, prima sui social e poi in tv. Da una parte c’è l’attrice, convinta di essere stata messa da parte per ragioni che esulano dal semplice talento in pista; dall’altra Rossella Erra, che rivendica la sua scelta spiegando di aver seguito il proprio istinto. Un confronto indiretto, fatto di parole pesanti, reazioni del pubblico e accuse di favoritismi, che ha acceso l’attenzione ben oltre la trasmissione del sabato sera. Nancy Brilli delusa dall’esperienza a Ballando con le stelle: l’attacco indiretto a Rossella Erra. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Scoppia la guerra tra Nancy Brilli e Rossella Erra «Insulti contro di me» e ancora «Io carne da macello!»

