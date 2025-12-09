Scontro tra un' auto e una corriera | un morto e alcuni studenti feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle prime luci dell'alba sulla Sr464 a Maniago, causando un decesso e alcuni feriti tra gli studenti a bordo di una corriera. L'impatto frontale tra un'auto e il bus ha coinvolto giovani pendolari e ha destato grande preoccupazione nella comunità locale.

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti ma in modo lieve: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse cinque o sei ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell'autobus rimasto incastrato tra le lamiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro tra un'auto e una corriera: un morto e alcuni studenti feriti

Contenuti che potrebbero interessarti

INCIDENTE IN CENTRO A MONOPOLI! ?Paura nel primo pomeriggio all'incrocio tra Via Marsala e Via Bixio: due auto, una Fiat 500 bianca e una Multipla scura, sono rimaste coinvolte in un lieve scontro. ?Fortunatamente nessun ferito grave! La circolazi - facebook.com Vai su Facebook

?Scontro auto-scooter: 16enne in rianimazione - In Toscana Vai su X

Scontro tra un'auto e una corriera: un morto e alcuni studenti feriti - Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto. msn.com scrive