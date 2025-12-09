Scontro tra la dirigente Antonietta Perrone e la Usl 5 di Rovigo | la manager licenziata si presenta comunque al lavoro

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dirigente rientra in ufficio dopo il licenziamento. Da mesi è in corso un durissimo conflitto tra la 39enne Antonietta Perrone e l’azienda sanitaria Usl 5 di Rovigo. L’episodio che ha acceso nuovamente i riflettori risale a giovedì 4 dicembre: nonostante il licenziamento disciplinare ricevuto il 27 novembre, la dirigente – originaria di Caserta ed ex responsabile del Provveditorato, Economato e Logistica – si è presentata regolarmente in ufficio. Secondo i suoi legali, l’atto di licenziamento non sarebbe stato ancora formalizzato tramite delibera, motivo per cui Perrone riteneva di poter tornare al lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

