Scontro tra la dirigente Antonietta Perrone e la Usl 5 di Rovigo | la manager licenziata si presenta comunque al lavoro
ABBONATI A DAYITALIANEWS La dirigente rientra in ufficio dopo il licenziamento. Da mesi è in corso un durissimo conflitto tra la 39enne Antonietta Perrone e l’azienda sanitaria Usl 5 di Rovigo. L’episodio che ha acceso nuovamente i riflettori risale a giovedì 4 dicembre: nonostante il licenziamento disciplinare ricevuto il 27 novembre, la dirigente – originaria di Caserta ed ex responsabile del Provveditorato, Economato e Logistica – si è presentata regolarmente in ufficio. Secondo i suoi legali, l’atto di licenziamento non sarebbe stato ancora formalizzato tramite delibera, motivo per cui Perrone riteneva di poter tornare al lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Il segretario silurato. Scontro al Garante con l'alto dirigente genero di Mattarella
Scontro Santamaria-Scarinizi, il consigliere al dirigente: “Deve dimettersi” - facebook.com Vai su Facebook
Manager licenziata torna comunque al lavoro e viene trascinata via dalla polizia, i legali: "Aveva denunciato irregolarità negli appalti" - Gli avvocati dell'ex dirigente sostengono che lo scontro con l'Usl sia iniziato dopo le denunce della 39enne per presunte irregolarità in alcuni contratti dell’azienda sanitaria ... Secondo today.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it