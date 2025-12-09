Scontro tra la dirigente Antonietta Perrone e la Usl 5 di Rovigo | la manager licenziata si presenta comunque al lavoro

La dirigente rientra in ufficio dopo il licenziamento. Da mesi è in corso un durissimo conflitto tra la 39enne Antonietta Perrone e l'azienda sanitaria Usl 5 di Rovigo. L'episodio che ha acceso nuovamente i riflettori risale a giovedì 4 dicembre: nonostante il licenziamento disciplinare ricevuto il 27 novembre, la dirigente – originaria di Caserta ed ex responsabile del Provveditorato, Economato e Logistica – si è presentata regolarmente in ufficio. Secondo i suoi legali, l'atto di licenziamento non sarebbe stato ancora formalizzato tramite delibera, motivo per cui Perrone riteneva di poter tornare al lavoro.

Gli avvocati dell'ex dirigente sostengono che lo scontro con l'Usl sia iniziato dopo le denunce della 39enne per presunte irregolarità in alcuni contratti dell'azienda sanitaria