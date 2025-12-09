Scontro tra due auto in E45 ci sono 3 feriti

Un incidente stradale che ha coinvolto due macchine si è verificato questa mattina poco dopo le 8 lungo il tratto aretino della E45 tra le uscite di Sansepolcro sud e Sansepolcro Nord. Per i soccorsi è stato attivato il 118 dell'Asl Toscana sud est che è intervenuto sul posto con l'ambulanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scontro fra auto sulla E45 a Sansepolcro: tre feriti, due donne e un uomo - In ospedale sono state portate due donne di 38 e 40 anni e un uomo di 45, tutti valutati con codice 2 di media gravità. Come scrive corrierediarezzo.it