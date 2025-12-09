Scontro tra auto e bus a Maniago morto il conducente della vettura | feriti alcuni studenti

Un incidente tra un'auto e un autobus a Maniago (Pordenone) ha provocato una tragedia e feriti. Il conducente dell'auto ha perso la vita, mentre alcuni studenti a bordo dell'autobus sono rimasti feriti. L'evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, ancora scossa dall'accaduto.

