Scontro tra auto e Bobcat sulla provinciale | sul posto anche la polizia locale

TORCHIAROLO - Un incidente stradale si è verificato questa mattina (9 dicembre 2025) nelle campagne di Torchiarolo. L'impatto, avvenuto lungo la provinciale 87 in direzione Casalabate, ha visto coinvolti un'Opel Corsa e un mezzo agricolo Bobcat, intento a lavorare sulla strada per lavori di fibra.