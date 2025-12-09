Scontro tra auto e Bobcat sulla provinciale | sul posto anche la polizia locale

Brindisireport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORCHIAROLO - Un incidente stradale si è verificato questa mattina (9 dicembre 2025) nelle campagne di Torchiarolo. L'impatto, avvenuto lungo la provinciale 87 in direzione Casalabate, ha visto coinvolti un'Opel Corsa e un mezzo agricolo Bobcat, intento a lavorare sulla strada per lavori di fibra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

