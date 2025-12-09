Scontro frontale sull' Appia | tre persone ferite

Un incidente stradale che ha coinvolto due auto si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 8 dicembre, nel comune di Terracina. Il sinistro, avvenuto lungi la via Appia, ha richiesto l'intervento di ambulanze del 118 e dei carabinieri dell'aliquota radiomobile che si sono occupati dei rilievi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it