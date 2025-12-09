Scontro frontale Porche-Fiat 500 nella galleria Reggia di Caserta | la vittima ha 73 anni drogatest per il conducente
Le indagini sull'incidente nella Galleria della Reggia di Caserta. I testimoni: "La Porsche viaggiava contromano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini
Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale
Treppo Grande (UD), scuolabus si ribalta dopo scontro frontale con auto, a bordo 26 persone di cui 3 adulti e 23 bambini; 5 feriti – VIDEO
TERRACINA. Un sorpasso azzardato ha causato uno scontro frontale tra due veicoli. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una passeggera, e sono state trasportate agli ospedali di Latina e Terracina. Le auto danneggiate sono state sequestrate. - facebook.com Vai su Facebook
#Pordenone, scontro frontale tra auto e bus di linea a Maniago: soccorsi dai #vigilidelfuoco il conducente del mezzo pesante e 8 passeggeri feriti. Deceduto l’altro conducente [ #9dicembre 11:00] Vai su X
Caserta, incidente nella galleria della Reggia: impatto tra Porsche e Fiat 500X, un morto - Questa sera, intorno alle ore 21:40, un grave incidente stradale ha sconvolto la SS700, all’intern ... Segnala ilgiornalelocale.it
Benfica, Mourinho: “Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!” parlami.eu
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it