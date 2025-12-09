Scontro frontale Porche-Fiat 500 nella galleria Reggia di Caserta | la vittima ha 73 anni drogatest per il conducente

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sull'incidente nella Galleria della Reggia di Caserta. I testimoni: "La Porsche viaggiava contromano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

Treppo Grande (UD), scuolabus si ribalta dopo scontro frontale con auto, a bordo 26 persone di cui 3 adulti e 23 bambini; 5 feriti – VIDEO

scontro frontale porche fiatCaserta, incidente nella galleria della Reggia: impatto tra Porsche e Fiat 500X, un morto - Questa sera, intorno alle ore 21:40, un grave incidente stradale ha sconvolto la SS700, all’intern ... Segnala ilgiornalelocale.it