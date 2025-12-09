Scontro auto-corriera a Maniago | morto un automobilista feriti studenti e pendolari
AGI - Grave incidente stradale questa mattina alle 7 in Friuli. Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti a seguito di uno scontro avvenuto sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto, è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti 5 o 6 ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone, accolti in codice verde e qualcuno sotto choc. Più serie invece sono le condizioni dell'autista dell'autobus tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo tra le lamiere contorte. 🔗 Leggi su Agi.it
