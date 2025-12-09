Scontri armati tra Thailandia e Cambogia popolazione in fuga dalle zone di confine

Gli scontri armati tra Thailandia e Cambogia intensificano le tensioni lungo il confine, costringendo centinaia di civili a fuggire dalle zone di guerra. Residenti dei distretti di Ban Kruat e Lahan Sai si rifugiano presso il Circuito Internazionale di Chang, mentre le ostilità proseguono, creando una situazione di emergenza e insicurezza per le popolazioni coinvolte.

Centinaia di residenti dei distretti di Ban Kruat e Lahan Sai, nella provincia thailandese di Buriram, si rifugiano in un centro di evacuazione presso il Circuito Internazionale di Chang, mentre continuano gli scontri armati lungo il confine tra Thailandia e Cambogia. Lunedì la Thailandia ha lanciato attacchi aerei sulla vicina Cambogia, con entrambe le parti che si scambiano la colpa per i rinnovati combattimenti sul confine conteso, che hanno causato la morte di quattro civili cambogiani e un soldato thailandese. Le immagini pubblicate dal Ministero dell’Istruzione cambogiano mostrano studenti che fuggono dalle aule spaventati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri armati tra Thailandia e Cambogia, popolazione in fuga dalle zone di confine

