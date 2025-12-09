Scippa una donna in pieno centro la borsa ritrovata poi senza denaro

Un episodio di cronaca si è verificato nel cuore di Battipaglia, dove una donna è stata vittima di uno scippo. Dopo il furto, la borsa è stata ritrovata, ma senza il denaro contenuto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile e chiarire i dettagli dell'accaduto.

I carabinieri stanno indagando su di uno scippo consumato a Battipaglia, giorni fa, in pieno centro, ai danni di una donna. Secondo la ricostruzione inquirente, un uomo avrebbe strappato con forza la borsa ad una donna, con dentro denaro e oggetti personali.Il colpoLa vittima aveva denunciato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

