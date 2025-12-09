Sciopero servizi ambientali possibili disservizi sia per gli utenti di AcegasApsAmga che di Etra
Per mercoledì 10 dicembre si potrebbero verificare possibili disservizi nella raccolta rifiuti in diverse aree del Veneto e d'Italia, a causa delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. I sindacati (FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Fiadel) hanno infatti proclamato lo.
Sciopero e servizi essenziali, la legge che media tra lavoratori e cittadini
Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale: disagi nei servizi di assistenza
Sciopero della scuola a Frosinone: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia
Sciopero del servizio di igiene urbana a Saronno il 10 dicembre, possibili disagi nella raccolta rifiuti.
Sciopero servizi ambientali, possibili disservizi sia per gli utenti di AcegasApsAmga che di Etra - CISL, UILTRASPORTI, Fiadel) hanno infatti proclamato lo sciopero per l'intera giornata.
