Sciopero servizi ambientali possibili disservizi sia per gli utenti di AcegasApsAmga che di Etra

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mercoledì 10 dicembre si potrebbero verificare possibili disservizi nella raccolta rifiuti in diverse aree del Veneto e d'Italia, a causa delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. I sindacati (FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Fiadel) hanno infatti proclamato lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Sciopero e servizi essenziali, la legge che media tra lavoratori e cittadini

Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale: disagi nei servizi di assistenza

Sciopero della scuola a Frosinone: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia

sciopero servizi ambientali possibiliSciopero servizi ambientali, possibili disservizi sia per gli utenti di AcegasApsAmga che di Etra - CISL, UILTRASPORTI, Fiadel) hanno infatti proclamato lo sciopero per l'intera giornata. Da padovaoggi.it