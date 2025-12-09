Sciopero scuola si può aderire anche se non iscritti al sindacato Decisione anche il giorno stesso FAQ

Sciopero scuola: il sindacato FLCGIL, in vista della giornata già programmata per il 12 dicembre, risponde ad alcune FAQ sul diritto che il personale docente e ATA può esercitare.

