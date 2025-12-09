Sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale | domani servizi a rischio

FIRENZE – Domani (10 dicembre) sarà sciopero nazionale nel settore delligiene ambientale, per il rinnovo del contratto nazionale: una agitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Toscana che interesserà lavoratori e lavoratrici delle aziende pubbliche e private del comparto (in Toscana ci sono quasi 10mila addettie). Nell’occasione, è previsto un presidio regionale a Firenze davanti alla sede di Anci Toscana (piazza Giulio Prunai) dalle 10 alle 13 (in programma, durante il presidio, anche un incontro di una delegazione sindacale con Anci stessa). “Il contratto è futuro: servono risposte concrete per un settore essenziale che ogni giorno garantisce economia circolare, igiene, decoro e servizi fondamentali alle comunità”, spiegano i sindacati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

