Sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale | domani servizi a rischio
FIRENZE – Domani (10 dicembre) sarà sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale, per il rinnovo del contratto nazionale: una agitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Toscana che interesserà lavoratori e lavoratrici delle aziende pubbliche e private del comparto (in Toscana ci sono quasi 10mila addettie). Nell’occasione, è previsto un presidio regionale a Firenze davanti alla sede di Anci Toscana (piazza Giulio Prunai) dalle 10 alle 13 (in programma, durante il presidio, anche un incontro di una delegazione sindacale con Anci stessa). “Il contratto è futuro: servono risposte concrete per un settore essenziale che ogni giorno garantisce economia circolare, igiene, decoro e servizi fondamentali alle comunità”, spiegano i sindacati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale: disagi nei servizi di assistenza
Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb
C'è lo sciopero nazionale, trasporti nel caos anche a Ferrara per un'intera giornata
+++AVVISO URGENTE, SCIOPERO NAZIONALE DEL COMPARTO IGIENE AMBIENTALE PER MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE, POSSIBILI DISSERVIZI+++ Il Comune di Sant’Antioco informa che, per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, le Organizz - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 12 dicembre, dai treni alla sanità: chi si ferma, orari e fasce di garanzia - Venerdì 12 dicembre è previsto uno sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Scrive msn.com
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com