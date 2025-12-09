Sciopero nazionale dei servizi ambientali | possibili disagi a Palermo per la raccolta dei rifiuti
Possibili disagi in arrivo per i servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale in città. La Rap ha informato i cittadini che domani, mercoledì 10 dicembre 2025, potrebbero verificarsi rallentamenti e disservizi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale: disagi nei servizi di assistenza
Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb
C'è lo sciopero nazionale, trasporti nel caos anche a Ferrara per un'intera giornata
+++AVVISO URGENTE, SCIOPERO NAZIONALE DEL COMPARTO IGIENE AMBIENTALE PER MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE, POSSIBILI DISSERVIZI+++ Il Comune di Sant’Antioco informa che, per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, le Organizz - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero nazionale dei servizi ambientali: possibili disagi - Hera ricorda che domani, 10 dicembre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di ... Si legge su altarimini.it
