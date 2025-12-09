Martedì nero per i romani e per tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici nella Capitale: oggi, 9 dicembre, è previsto infatti uno sciopero di 24 ore di Atac, che potrebbe comportare grossi disagi per chi si deve spostare con il trasporto pubblico locale per le vie e quartieri della città. La protesta è stata indetta dal sindacato Osr Sul e coinvolgerà tutto il personale. Al momento, rende noto l'azienda sui suoi canali, le metro sono aperte e prosegue il servizio sulle linee A, BB1, C e sulla Termini-Centocelle. Possibili riduzioni di servizio sui mezzi di superficie fino alle ore 17. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre: orari e fasce di garanzia