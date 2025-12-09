Sciopero igiene ambientale domani presidio a Parma davanti a Iren

Nonostante la grande partecipazione allo sciopero e ai presidi dei servizi ambientali organizzati in tutta Italia il 17 ottobre, con cui le lavoratrici e i lavoratori hanno dato prova della loro determinazione nel sostenere le istanze sindacali per il rinnovo del CCNL unico di settore, Utilitalia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Mercoledì 10 dicembre sciopero dei lavoratori dell’igiene urbana TIGULLIO - Aprica informa che, a seguito della proclamazione dello sciopero nazionale del settore dell'igiene urbana, mercoledì 10 dicembre potrebbe non essere garantito il normale svolgime - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero Nuova settimana all'insegna dei disagi. A Roma domani protestano i dipendenti Atac: trasporto pubblico locale a rischio. Mercoledì stop nazionale nel settore dell'igiene ambientale. Venerdì 12 sciopero generale CGIL nei settori pubblici e privati Vai su X

Scioperi, è la settimana dell'astensione dal lavoro: le date e gli orari - Oggi si ferma il personale marittimo Tirrenia Cin e Moby, domani tocca agli operatori ecologici e venerdì sciopero generale Settimana di proteste e scioper i in Italia a partire da oggi, martedì 9 dic ... Lo riporta livornotoday.it