Sciopero generale il 12 dicembre ecco i settori a rischio
Trasporti, scuola, sanità, pubblica amministrazione. Sarà un altro venerdì nero il prossimo, 12 dicembre, per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil "per aumentare salari e pensioni, fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE Le piazze in tutta Italia https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/sciopero-generale-cgil-le-piazze-del-12-dicembre-jh4f5pck CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Collettiva - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Scrive tg24.sky.it
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it