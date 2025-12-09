Sciopero generale del 12 dicembre | treni fermi fino alle 21 metro a rischio Ecco dove si blocca tutto

Venerdì 12 dicembre 2025 si prospetta come una giornata critica per la mobilità in Italia. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale contro la Legge di Bilancio che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata lavorativa. Treni, mezzi pubblici locali, scuole e servizi pubblici subiranno forti ripercussioni, con modalità e orari differenti a seconda del territorio e della categoria. La mobilitazione è stata indetta per modificare la manovra di bilancio 2026, considerata inadeguata dalla Cgil per risolvere i problemi del Paese. Tra le richieste principali figurano l’aumento del potere di acquisto di salari e pensioni, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, investimenti in sanità e istruzione, una riforma fiscale equa e il contrasto alla precarietà lavorativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

