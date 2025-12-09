Sciopero generale del 12 dicembre | metro bus e treni a rischio
Si prevedono forti disagi venerdì 12 dicembre, quando è in programma uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil. La mobilitazione interesserà settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni su trasporto urbano, rete ferroviaria regionale, collegamenti aeroportuali e tratte a lunga percorrenza. La città, già nel pieno delle spese natalizie, rischia di vivere un vero caos . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
EAV aderisce allo sciopero generale nazionale di 24 ore il 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Scrive tg24.sky.it
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com