Sciopero generale del 12 dicembre | metro bus e treni a rischio

Si prevedono forti disagi venerdì 12 dicembre, quando è in programma uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil. La mobilitazione interesserà settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni su trasporto urbano, rete ferroviaria regionale, collegamenti aeroportuali e tratte a lunga percorrenza. La città, già nel pieno delle spese natalizie, rischia di vivere un vero caos.