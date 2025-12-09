Sciopero di 24 ore nella raccolta rifiuti | le indicazioni di Amia per affrontare i disagi

Il 10 dicembre si svolgerà uno sciopero di 24 ore nel settore della raccolta rifiuti, indetto dalle sigle sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Amia ha fornito indicazioni utili per affrontare eventuali disagi causati dall'interruzione dei servizi durante questa giornata di protesta.

Le sigle sindacali hanno indetto per l’intera giornata lavorativa del 10 dicembre uno sciopero nazionale del settore Igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La mobilitazione coinvolgerà tutta Italia ed è verosimile ipotizzare un’alta adesione anche a Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

