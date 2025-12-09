Sciopero del 12 dicembre la Cgil | La Legge di Bilancio penalizza ancora i pensionati

“La nuova Legge di Bilancio continua ad alimentare forte preoccupazione tra i pensionati del territorio di Forlì-Cesena”. Le misure introdotte, secondo lo Spi Cgil, "aggravano condizioni già rese critiche da cinque anni di inflazione elevata, mancata rivalutazione piena e una progressiva perdita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

