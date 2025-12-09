Sciopero del 10 dicembre | a rischio anche la raccolta rifiuti

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre i cittadini della provincia di Lecco potrebbero trovarsi con i sacchi dei rifiuti non ritirati davanti alle proprie abitazioni. La causa è lo sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uilt Trasporti e Fiadel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

