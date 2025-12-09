Sciopero degli addetti del settore igiene ambientale | possibili disagi nella raccolta rifiuti

Mercoledì 10 dicembre si prevede uno sciopero nazionale nel settore dell'igiene ambientale, con potenziali disagi nella raccolta dei rifiuti. La protesta coinvolge gli addetti del settore e potrebbe influire sulla normale raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle città, mettendo in evidenza le questioni lavorative e operative del comparto.

Possibili disagi in vista per i cittadini nella giornata di mercoledì, 10 dicembre, a causa di uno sciopero nazionale del settore di igiene ambientale. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati Fp Cgil, Cisl, Fiadel e Uiltrasporti.Garantiti solo i servizi indispensabiliPer quanto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

