Sciopero Atac oggi a Roma stop bus e metro | gli orari

Oggi a Roma si tiene uno sciopero di 24 ore che coinvolge il trasporto pubblico gestito da Atac, con interruzioni su bus e metro. L'agitazione sindacale, in programma martedì 9 dicembre, provoca disagi e variazioni nei servizi, influenzando la mobilità cittadina e le attività quotidiane dei pendolari.

(Adnkronos) – Sciopero dei trasporti pubblici Atac oggi a Roma, con lo stop a bus e metro. Martedì 9 dicembre "il servizio di trasporto pubblico gestito da Atac sarà interessato da un'agitazione sindacale di 24 ore". La protesta è stata indetta dal sindacato SUL e l'interruzione del servizio riguarderà esclusivamente la rete Atac. Regolari le .

