Sciopero a Roma il 9 dicembre 2025 metro e bus a rischio | orario fasce di garanzia

Il 9 dicembre 2025 a Roma si prospetta una giornata di particolare disagio nei trasporti pubblici, con metro, bus e tram potenzialmente a rischio a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Sul. La città si mobilita per garantire servizi minimi nelle fasce di garanzia, mentre cittadini e pendolari si preparano alle possibili conseguenze di questa protesta.

Oggi, 9 dicembre, Roma si è svegliata con una giornata particolare e piena di incertezze dal punto di vista dei trasporti urbani, con metro, bus e tram a rischio a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato Sul. Sarà una protesta di 24 ore che riguarda tutto il personale Atac e che, come tutti gli scioperi, può causare ritardi, cancellazioni di corse e disservizi per tutti coloro che devono utilizzare i mezzi pubblici. Sarà una giornata complessa, dunque, ma quali sono gli orari dello sciopero, le alternative e le fasce orarie garantite?